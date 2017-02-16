ماذا قدم جنبلاط خلال لقائه بري..

رفضت مصادر إشتراكية عبر صحيفة “الجمهورية” تحديد ماهية الأفكار التي طرحها رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط على رئيس المجلس النيابي بشأن قانون الانتخاب، قائلة: “هناك من يعطّل الوصول إلى حل انتخابي ويحاول أن يرمي مسؤولية التعطيل علينا، نحن مع تسهيل الوصول إلى قانون انتخابي في أقرب وقت، قانون مثالي قائم على العدالة ولا تشتمّ منه روائح الاستهداف أو التعرّض لأيّ مكوّن”.

وأضافت:”وعلى هذا الأساس قدّم النائب جنبلاط أفكاراً نجدها الأكثر قابلية لأنْ تُعتمد، وهي أصبحت في عهدة بري الذي نثق بأنه خير من ينقل الأمور إلى برّ الأمان للجميع”.

من جهتها، لفتت مصادر مواكبة لمسار النقاشات الانتخابية لـ”الجمهورية”، إلى أنّ ما قدّمه جنبلاط، المعروف موقفه من قانون النسبية وتمسّكه بقانون الستين، هو كناية عن أفكار تنطوي على قبول بنسبية معيّنة، نتائجها مريحة له، ولا تشبه الصيَغ النسبية التي تطرح وتنطوي على مضامين الغائية أو تحجيمية لبعض المكونات.

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