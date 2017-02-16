بالصورة: نموذج حي يجسد دونية ما يسمى “الثورة السورية”

تحدثت تنسيقيات المسلحين عن شخصية جدلية لمحامي سوري يدعى فاضل السليّم،والذي تنقل من “المجلس الوطني” السوري إلى تنظيم داعش، ثم أقدم على تسوية وضعه مؤخرًا لينضم في “الإدارة الذاتية” الكردية.

المحامي فاضل سليم هو ذاته المدعو “أبو المغيرة الهاشمي”، أحد أهم شرعيي تنظيم داعش الإرهابي.

ولد فاضل السليم في قرية الفدغمي بريف الحسكة الجنوبي عام 1978، وتخرج من كلية الحقوق في جامعة دمشق، ليعمل محاميًا في فرع نقابة المحامين في الحسكة، كغيره ممن امتطوا ركب ما يسمى الثورة السورية ليصبح أحد أعضاء المجلس الأعلى لقيادة الثورة، لم يعجبه الأمر وقرر مبايعة تنظيم داعش الارهابي ويصبح أحد أهم الشرعيين فيه، بعد ذلك وفي ظروف غامضة ترك التنظيم الارهابي والتحق بما يسمى الادارة الذاتية للاكراد التي أعلنوا عنها مؤخرا.

اللافت في الأمر هو أن هذا “المحامي” يعبر عن المئات من السوريين الذين اختاروا مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن فكانوا خير من يعبر عن دونية ما يسمى الثورة السورية.

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