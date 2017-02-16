قناة تلفزيونية أمريكية: سليماني في موسكو للاحتجاج ضد السعودية

ذكرت قناة تلفزيون “Fox News ” الأربعاء 15 فبراير/شباط نقلا عن مصدر استخباراتي أن الجنرال الإيراني قاسم سليماني وصل إلى موسكو.

وكان الجانب الروسي نفى مرارا مزاعم لنفس المصدر بشأن قيام سليماني بزيارات إلى روسيا.

ونقلت القناة التلفزيونية الأمريكية هذه المرة عن مصادر استخباراتية غربية عديدة أن “قائد فيلق القدس قاسم سليماني وصل إلى مطار فنوكوفو في ضواحي موسكو في 14 فبراير/شباط، على الرحلة WD084 لشركة Mahan Air، الساعة 12.13 بتوقيت موسكو، وينوي البقاء في روسيا عدة أيام لإجراء لقاءات”.

وزعمت “Fox News” أن سليماني المحظور من السفر بفعل عقوبات مجلس الأمن يزور موسكو من أجل “التعبير عن انزعاجه من العلاقات الروسية مع السعودية والدول العربية الأخرى، وبالدرجة الأولى بشأن صفقات الأسلحة وتعزيز الاتصالات الاقتصادية”، لافتة إلى أنها لم تحصل على تعليق بهذا الشأن من وكالة الاستخبارات المركزية، فيما أبلغتها وزارة الخارجية الأمريكية عدم وجود معلومات عن هذه الزيارة.

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