هذا ما طغى خلال مناقشة الموازنة.. ؟

أكد مصدر وزاري لصحيفة “الأخبار”، أنه “وخلال مناقشة الحكومة يوم أمس لمشروع الموازنة، طغت الحسابات الشخصية للوزراء على مواقفهم، ولا سيما من لهم علاقة بالمصارف والعقارات، إذ رفض هؤلاء أيّ بحث في فرض الضرائب على الربح العقاري والمباني الشاغرة وزيادة الضرائب على الفوائد وأرباح المصارف والشركات”، مشيرا الى أن “المداخلات التي قدّمها الوزراء، تمحورت حول تركيبة الموازنة لجهة أمرين أساسيين، الأول يتعلق بإدراج سلسلة الرتب والرواتب ضمن الموازنة، والثاني يتعلق بالبنود الضريبية الواردة في المشروع”.

وأوضح المصادر أنه “برزت وجهات نظر متباينة من هاتين النقطتين، من دون أن تخرج الجلسة بموقف حاسم منهما، إذ طُرحت تساؤلات عن أسباب إدراج سلسلة الرتب والرواتب ضمن الموازنة وعن توقيت إقرار السلسلة، فيما كانت دراسة السلسلة وتمويلها في السابق منفصلين عن الموازنة. وطرحت أيضاً هواجس حول البنود الضريبية وأثرها على الاقتصاد وعلى بعض القطاعات. إلا أن هذه الهواجس والتساؤلات لم ترقَ إلى موقف يعبّر عن آراء الكتل السياسية التي ينتمي إليها الوزراء، أي إن المواقف الفردية والخبرات الشخصية لكل وزير هي التي طغت على المداخلات”، كاشفا أن “الكل اتفق على أن يكون جاهزاً للمناقشة يوم غد الجمعة، ويحمل موقفاً حاسماً من كتلته السياسية”.

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