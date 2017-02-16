أنباء عن سيارة مفخخة في جبلة

تداول نشطاء موالون للدولة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن قيام الجيش السوري وقوى الأمن بمنع الحركة في بعض شوارع المدينة إضافة لمنع الطلاب من الذهاب إلى بعض المدارس في المدينة، كما وتم إيقاف الحركة عند مدخل المدينة ومنع السيارات من الدخول بسبب وجو سيارة مفخخة بحسب النشطاء.

وأكد مراسل الحدث نيوز في جبلة صحة الأخبار مؤكداً أن وحدات من الجيش السوري تقوم بتفتيش دقيق في حيي الزهيرية والفيض.

مصادر خاصة للحدث نيوز أكدت أن هناك بلاغاً عن وجود مجموعة من المسلحين حوالي 40 مسلحا متحصنين في حي الفيض بالمدينة وتدخلت وحدات الجيش لإلقاء القبض عليهم إثر البلاغ، وأكدت المصادر أن العملية انتهت والوضع في جبلة عاد إلى طبيعته.

يذكر أن مدينة جبلة قد تعرضت لتفجير سيارة مفخخة في اليوم الخامس من العام الحالي في شارع الملعب ما تسبب بارتقاء عدد من الشهداء واصابة أخرين.

المصدر-خاص الحدث نيوز

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