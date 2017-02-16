انسجام تام بين عون والحريري.. هذا مايحصل في الكواليس

أعلن عضو “تكتل التغيير والإصلاح” النائب وليد خوري في حديث “لاذاعة لبنان الحر”، أن “الانسجام تام بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري”.

وإذ وصف قانون الانتخاب بـ”البورصة”، قال خوري “إننا سنصل إلى قانون انتخابي جديد لا محالة”، وقال :”لا خوف من المهل الدستورية، وسنذهب على الأرجح إلى القانون المختلط”.

وتطرق خوري إلى “الأحاديث التي تحصل حاليا في الكواليس للبحث عن صيغة للقانون”، مشددا على “أن الرئيس عون لن يقبل إلا بتمديد قصير هذا في حال وجود قانون جديد”.

وأكد على “أن رئيس الجمهورية سيكون ضنينا لتنفيذ الاستراتيجية الدفاعية”، موضحا أن “هدفه تقوية الجيش لأنه غير مكتمل الجهوزية، ولهذا السبب يعتبر أن سلاح “حزب الله” ضمانة للدفاع عن لبنان “.

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