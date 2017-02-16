التحرك العماني.. كلمة السر للحل

تلبية لدعوة من السلطان قابوس بن سعيد وصل صباح الأربعاء 15 فبراير الرئيس الايراني حسن روحاني إلى العاصمة العمانية مسقط في أول زيارة له إلى دول الخليج منذ توليه الرئاسة عام 2013 .

وقبيل وصوله إلى العاصمة العمانية أفصح روحاني في دردشة مع الصحفيين بشفافية عن الهدف من زيارته و جدول الأعمال المطروح عندما قال (( إن المنطقة تعانى عدم الاستقرار لذلك فإن المحادثات ستركز على القضايا الإقليمية بما فيها التطورات فى العراق وسوريا واليمن ودور سلطنة عمان البارز فى حقن الدماء )) .

هذه الزيارة اللافتة و الإشادة بالدور العماني أعطى المتابعين بارقة أمل بقرب انتهاء معاناة شعوب المنطقة ووجود رغبة لدى سائر الأفرقاء بالتسليم بحتمية الحوار ، و تحديدا” أن زيارة الرئيس روحاني لمسقط تزامنت مع زيارة أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة !

فلماذا نجحت سلطنة عمان في منح الشعوب هذا الشعور في حين فشل الآخرون ؟!

سلطنة عمان تلك الدولة التي يضرب فيها المثل في التسامح المذهبي، والتعايش بين كافة الطوائف، ويرجع المراقبون ذلك إلى أن سلطنة عمان لم و لن تكون طرفا” في أي احتقان أو صراع طائفي، ويشهد للسلطة العمانية انصافها بين جميع المواطنين.

لذلك تعتبر عمان خارج الصراع الطائفي، وهذا ما أهلّها لانتهاج الدبلوماسية الناعمة في المنطقة وإقامتها لتوازن دبلوماسي فريد بين علاقتها القوية مع إيران ومع محيطها الخليجي في الوقت ذاته.

تتميز السياسة الخارجية في سلطنة عمان بالحيادية على المستوى الدولي، مما وفر لها المناخ الملائم للبناء والتطوير على المستوى الداخلي وقد نجحت بذلك بالفعل، فقد ابتعدت السلطنة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد عن المهاترات السياسية والصراعات والتكتلات ما أهلها لتلعب دور صلة الوصل بين المتخاصمين، ورجل الإطفاء بين المتحاربين، وحققت الكثير من النجاحات في عدة ملفات إقليمية ودولية ومنها على سبيل المثال:

1- نجاحها في إطلاق البحارة البريطانيين الذين ألقت عليهم طهران القبض عام 2007.

2- الإفراج عن ثلاثة أمريكيين اعتقلوا في طهران بتهمة التجسس لصالح واشنطن عام 2011.

3- نجاحها في ضبط الأوضاع، وتخفيف الاحتقان الذي وصل إلى حد الاقتتال الطائفي في مدينة غرداية الجزائرية بين الأمازيغ، وبين العرب.

4- السلطان قابوس يعتبر العراب الحقيقي للاتفاق النووي الإيراني الأمريكي، حيث استضافت مسقط عدة اجتماعات سرية بداية، ومن ثم علنية بين الدبلوماسيين الأمريكان والإيرانيين.

5- تحييد السلطنة عن الصراع الإيراني السعودي الجاري على أرض اليمن، وذلك بحفاظها بشكل ملفت ومحير على علاقات مميزة مع سائر الأطراف المتحاربة، فمن جهة فالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يدين لعُمان في إخراجه من الحصار الذي فرض عليه في صنعاء ونقله عبر مسقط إلى العاصمة السعودية الرياض، ومن جهة أخرى تعتبر عمان الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تغلق سفارتها في صنعاء بل وأكثر من ذلك عُمان تستقبل مئات الجرحى من الجيش واللجان الشعبية اليمنية الذين يتلقون العلاج، وهذا ما أهلها لتكون صلة الوصل بين كافة الأطراف المتحاربة، وتجلّى ذلك في نجاحها في تسليم جثمان الطيار المغربي الذي أسقطت طائرته في صعدة معقل أنصار الله.

ومما سبق نكتشف أن التحرك العماني كلمة السر المستخدمة للولوج في الحل، التحرك العماني المعلن وما سبقه من حراك دبلوماسي على عدة أصعدة يعني أن برمجة الحل للأزمة السورية و اليمنية و انعكاساتها الايجابية على الساحة العراقية قد تم وضعه دوليا،ً وحان وقت إدخال كلمة السر للولوج إلى برنامج الحل ، ومن هنا أتى تفاؤل السوريين و اليمنيين و العراقيين بقرب انتهاء أزمتهم.

وللتاريخ بقية…

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