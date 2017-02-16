للمرة الأولى.. هدوء شبه كامل في الجبهات السورية!

حوالي سبع سنوات من الحرب عاشتها سوريا، لم يمضي يوم واحد من تلك السنوات السبع إلا وكان حافلاً بالكثير من الأحداث.. اشتباكات.. قذائف.. استهدافات.. تحرير مواقع…الخ من الأخبار الخاصة بالميدان السوري.

على عكس اليوم الذي شهد هدوءً وشحاً بالأخبار الميدانية وكأن كافة الأطراف السورية مترقبة لنتائج مفاوضات أستانا 2، ما يوحي بأن هناك مفاوضات فعلية ونوايا حقيقية لتجنيب البلاد مزيداً من الدمار والدم، على عكس المفاوضات القديمة في جنيف ومشتقاته حيث كانت تتزامن مع استهدافات كبيرة خصوصاً من جانب الميليشيات المسلحة لاستخدامها كورقة ضغط إضافية على الحكومة السورية.

وفي الشأن الميداني السوري اقتصرت الأخبار على إصابة شخصين بجروح ووقوع أضرار مادية جراء القذائف التي استهدفت حي السحاري بمدينة درعا، كذلك الأمر في حلب حيث استشهد 3 أشخاص وأصيب 6 أخرون بجروح جراء قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات المسلحة على جمعية تشرين ومشروع 3000 شقة بالحمدانية في حلب.

ولا يختلف الأمر في حمص حيث استهدف المسلحون قرية جب الجراح بريف حمص الشرقي بقذيفة هاون أسفرت عن أضرار مادية.

وبذلك لم يسجل هذا اليوم أقله حتى الظهيرة أي اشتباكات تذكر، عسى أن تنجح مفاوضات أستانا في تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار ليعم كافة أنحاء سوريا ويعود الهدء من جديد.

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