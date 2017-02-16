ميليشيات مسلحة جديدة تسعى للانضمام إلى اتفاق الهدنة

كشف الاعلامي حسي مرتضى موفد قناة العالم إلى مفاوضات أستانا عن وجود ميليشيات مسلحة وفصائل سورية تتواصل من اجل الانضمام الى اتفاق وقف اطلاق النار.

وقال مرتضى في تصريح لكل وسائل الاعلام في استانا، ان اهمية اجتماعات استانة تنبع من التأكيد على تثبيت وقف اطلاق النار، موضحا ان هناك مجموعات مسلحة وفصائل تتواصل من اجل الانضمام الى هذا الاتفاق.

ونوه الى دخول الاردن الى المفاوضات واعلانها نيتها المساعدة كذلك في هذا الاتفاق، موضحا ان هذا يعني ان هناك الكثير من الفصائل في الجبهة الجنوبية ستنضم الى اجتماعات او اتفاقات استانة.

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