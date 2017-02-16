ما حقيقة اغتيال الجعفري في أستانا؟

تداولت بعض المصادر الصحفية نبأ نجاة رئيس الوفد السوري المفاوض السفير الدكتور بشار الجعفري من محاولة اغتيال كان سينفذها انتحاري بحزام ناسف في الاستانة، وقالت المصادر إن المخابرات الروسية اكتشفت خليّة تدير هذا الانتحاري، الذي كان من المفترض ان يكون على مقربة من مدخل مركز المخابرات بلباس الشرطة في استانة وعندما يدخل الجعفري يقترب منه ويفجّر حزامه الناسف.

وقد ضبطت المخابرات الروسية عناصر الخلية الذين ينتمون الى داعش، واعتقلتهم، كما استطاعت اعتقال الانتحاري الذي اعترف بما كان سيفعله، وباذن من سلطات كازاخستان نقلت روسيا المتهمين من كازاخستان الى روسيا لاكمال التحقيق معهم وكشف الشبكات الذين يعملون معها وكيفية وصولهم الى كازاخستان، حيث جاؤوا من سوريا عبر العراق، فالاردن، ومن هناك سافروا بجوازات سفر عادية الى موسكو، ومن موسكو توجهوا الى الاستانة.

وعدد الخلية 5 عناصر إرهابية يجري التحقيق معهم بعمق وبشدة، وتمت مصادرة اجهزتهم الخليوية، لمعرفة اتصالاتهم التي اجروها في روسيا وفي كازاخستان، وقبلها في سوريا والعراق والأردن.

ورغم أنه لم يتم التأكد من المعلومات السابقة إلا أن المؤكد أن السلطات الكازخية قامت بشكل مفاجئ بتفتيش أعضاء وفد المعارضة قبل دخولهم إلى قاعة المفاوضات .

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

