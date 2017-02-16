قوات برية أمريكية إلى سوريا

أوردت شبكة “سي إن إن” عن مصدر في البنتاغون أن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس لأول مرة إمكانية إرسال قوات برية إلى القسم الشمالي من سوريا بهدف تسريع وتيرة الحرب ضد “داعش”.

حيث نقلت الشبكة عن مسؤول عسكري اليوم إن القوات التقليدية:”من الممكن جدا أن تبقى على الأرض” في سوريا بعض الوقت، مضيفا “أي قرار سوف يتخذه الرئيس بنهاية المطاف”.

ولفتت شبكة “سي إن إن” إلى أن الفكرة، إذا ما أقرها ترامب في الأسابيع المقبلة، فسيغير ذلك العملية العسكرية الأمريكية في سوريا بشكل ملحوظ.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في 28 يناير/كانون الثاني على مذكرة بشأن خطة الحرب على “داعش”، وطالب هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الامريكية في غضون شهر إعداد مشروع خطة جديدة للانتصار على تنظيم “داعش” في سوريا.

ويُقترح بالخصوص إعادة النظر في قواعد إجراء العمليات العسكرية، وإلغاء “القيود المفرطة” المفروضة على مشاركة الولايات المتحدة في الحرب ضد “داعش” وأيضا إيجاد حلفاء جدد لواشنطن.

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