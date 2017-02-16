ما دور الأردن في اتفاق الهدنة السورية؟

صرح سفير الأردن في كازاخستان بأن بلاده لا تسعى لتصبح دولة ضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا، لأن عمان تؤثر فقط على مجموعات “الجبهة الجنوبية” للمعارضة المسلحة.

وقال سفير المملكة الأردنية في جمهورية كازاخستان أحمد إدريس عناب في حديث لوكالة “إنترفاكس-كازاخستان” اليوم

” نحن لا نتطرق إلى هذه المسألة. وأمورنا تخصنا نحن وجنوب سوريا”، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان الأردن يرغب في الحصول على وضع الدولة الضامنة للهدنة في سوريا.

يذكر أن الأردن يشارك في مفاوضات أستانا حول تسوية الأزمة السورية كونه دولة إقليمية مؤثرة على مجموعات المعارضة السورية المسلحة فيما يسمى بالجبهة الجنوبية.

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