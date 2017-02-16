بمواصفات قياسية..سيارتين سوريتين جديدتين إلى الأسواق .

سيتم السبت القادم إطلاق أول سيارتين جديدتين من إنتاج شركة خلوف التجارية بعد عودتها إلى العمل بعد توقف دام خمس سنوات وذلك خلال حفل مخصص لذلك في فندق الشيراتون بدمشق.

حيث أوضح مدير عام الشركة معاذ خلوف في تصريح له أن عودة الشركة إلى العمل تزامنت مع انتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب وبدء عملية إعادة الإعمار وإعادة دوران عجلة الإنتاج في سورية

موضحا أن الشركة التي مقرها في مدينة حماة أنتجت هاتين السيارتين بالتعاون مع شركة “إم دي إف” الصينية المعروفة في مجال صناعة السيارات.

وبين أن سعري السيارتين اللتين تتمتعان بجودة عالية سيكونان مدروسين بشكل جيد ويتناسبان مع السوق المحلية ومنافسين لأسعار السيارات المثيلة بمواصفاتها وبجودة عالية مع كفالة لمدة سنتين أو 60 ألف كيلومتر أيهما أقرب.

وأكد ضرورة التعاون بين الجهات المعنية لدعم الصناعة الوطنية والعمل على إعادة النظر برسوم فراغ السيارة التي تصل إلى 10 بالمئة من قيمتها لتكون 5ر2 بالمئة لمساعدة معامل صناعة السيارات المحدثة في سورية لتكون منتجاتها منافسة للسيارات المستوردة.

وحول مواصفات السيارتين أوضح مدير الإنتاج في الشركة محمد الورار في تصريح مماثل أن السياحية المتوسطة “DFM- s 50 -فول اوبشن- بمحرك قوته 16 حصانا وعلبة سرعة اوتوماتيك وفتحة سقف ونظام كهربائي كامل ومكيفة مع سعة داخلية كبيرة أكثر وعوامل أمان ونظام فرملة “ايه بي اس” مع نظام منع انزلاق وكاميرات للرجوع للخلف وأحزمة أمان إضافية ونظام حماية من السرقة.

أما سيارة “DFM AX 7 حقلية جيب “فول اوبشن” بمحرك قوته 24 حصانا وعلبة سرعة اوتوماتيك و6 بوالين امان وتحكم على المقود وشاشة عرض 7 انش وكاميرات 360 درجة وفرامل ايه بي اس مع مانع انزلاق ونظام حماية من السرقة وصندوق امتعة واسع ونظام كهربائي كامل ومكيفة.

وشركة خلوف التجارية مرخصة بالسجل الصناعي لعام 2008.

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