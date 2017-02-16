أرسلان أطلع لجنة شؤون المهجرين على خطته لتنظيم وإنهاء الملف

عقدت لجنة شؤون المهجرين جلسة برئاسة النائب شانت جنجنيان، وحضور النواب: آلان عون، دوري شمعون، قاسم هاشم، سليم كرم، ايلي كيروز، حكمت ديب، سيبوه بكيان.

كما حضر الجلسة وزير المهجرين طلال أرسلان، ومدير عام الوزارة احمد محمود، رئيس الصندوق المركزي للمهجرين العميد نقولا الهبر.

بداية عرض ارسلان خطة عمله الهادفة لتنظيم وانهاء ملف المهجرين، داعيا اللجنة الى “وضع مقاربة غير تقليدية لطي هذا الملف نهائيا، كما ابلغ الوزير ارسلان اللجنة انه في صدد التحضير لمشروع برنامج شامل لكافة جوانب قضايا المهجرين، بغية انهاء هذا الملف واقفاله بعد ان مضى على فترته 27 عاما”.

وطالب اعضاء اللجنة الوزير ارسلان “بضرورة فصل موضوع مهجري الجبل عن المناطق الاخرى بغية اختصار الوقت من جهة، والحد من الانفاق الذي لا قدرة للخزينة على تحمله من جهة ثانية”.

وفي ختام الجلسة، اوصت لجنة المهجرين بضرورة ان “يشمل القانون الرامي الى تثبيت متعاقدي وزارة الشؤون المهجرين البالغ عددهم 130 متعاقداً، وكذلك متعاملي الصندوق المركزي للمهجرين والبالغ عددهم 103 متعاملين وذلك بغية انصافهم وعتحقيق العدالة”

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