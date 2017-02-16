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لافروف يؤكد في خلال لقائه نظيره الأميركي أهمية تحديد معايير العمل المشترك مع واشنطن
16 فبراير, 2017
- 3:31 مساءً
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16 فبراير, 2017
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