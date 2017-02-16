تويني استقبل شابفيل: تصميم على محاربة الفساد

استقبل وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، في مكتبه قبل ظهر اليوم، القائم بأعمال السفارة الهولندية في لبنان هانس موريتوس شابفيل، ترافقه المسؤولة في السفارة عن السياسات الانسانية في لبنان.

وأوضح تويني أن شابفل سأل عن مواضيع الفساد ومدى تطور هذا الموضوع وفاعلية الوزارة في هذا العهد، وقال: “اكدت له ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري مصممان على المضي في محاربة الفساد في لبنان في العقول وفي الادارة وفي النفوس”، مشيرا الى انه اطلعه على “نصوص القوانين التي صادق عليها مجلس النواب أو التي هي قيد المصادقة، وهي القوانين الاربعة الاساسية: الوصول الى المعلومات الاثراء غير المشروع، حماية الشهود والهيئة العليا لمكافحة الفساد”.

وأعلن تويني ان البحث تناول الوضع اللبناني والاقليمي، واكد لنا الديبلوماسي الهولندي “دعم حكومة بلاده للعهد الجديد ولفخامة الرئيس ولحسن ادارة الدولة، وكان له تقييم حسن عن ادارة الدولة على الاقل في النوايا، على امل الوصول الى النتائج”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

