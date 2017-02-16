الخارجية الروسية تعلن عن نجاح المفاوضات في #أستانا مشيرة الى أنه تم القيام بخطوة هامة على صعيد #التسوية_السورية.

16 فبراير, 2017 - 3:54 مساءً
16 فبراير, 2017
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