السيد نصرالله: ما تمثله المقاومة من قوة واحتضان كبير وعميق وقوي هو عنصر القوة الاساسي الى جانب الموقف الثابت والراسخ لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون

16 فبراير, 2017 - 4:06 مساءً
16 فبراير, 2017
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