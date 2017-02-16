السيد نصر الله: أدعو العدو الاسرائيلي ليس فقط الى افراغ خزان الامونيا في حيفا وانما ايضا الى تفكيك مفاعل ديمونا

16 فبراير, 2017 - 4:10 مساءً
16 فبراير, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل