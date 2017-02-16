لافرينتيف: المجموعات المسلحة التي لم تشارك باجتماع أستانا يمكنها الانضمام إلى وقف الأعمال القتالية

16 فبراير, 2017 - 4:32 مساءً
16 فبراير, 2017
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