تركيا ترتكب مجزرة ضد المدنيين في مدينة الباب السورية

ارتكبت قوات النظام التركي مجزرة راح ضحيتها العديد من الأطفال والنساء خلال عدوانها المتواصل على الأراضي السورية بذريعة محاربتها تنظيم “داعش” الإرهابي .

حيث ذكرت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة أن مدفعية النظام التركي وطيرانه الحربي قصفا الأحياء السكنية في مدينة الباب ما أسفر عن استشهاد 24 شخصا بينهم 11 طفلا دون سن الثامنة و8 نساء.

وأفادت المصادر بأن الاعتداء خلف أضرارا كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم والبنى التحتية للمدينة.

ويذكر أن 9 مدنيين استشهدوا وأصيب 57 آخرون بجروح ووقع دمار في المنازل والممتلكات في الـ11 من الشهر الماضي خلال اعتداء قوات النظام التركي على مدينة الباب وبلدتي بزاعة وتادف بريف حلب الشمالي الشرقي

كما ارتكب طيران النظام التركي في ال23 من كانون الأول الماضي مجزرتين راح ضحيتهما أكثر من 88 مدنيا وعشرات الجرحى في مدينة الباب شمال شرق مدينة حلب بنحو 38 كم.

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