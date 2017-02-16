السيد نصرالله: طالما عامل القوة موجود هو الذي يردع “اسرائيل” عن الحرب اليوم وفي المستقبل

16 فبراير, 2017 - 5:17 مساءً
السيد نصرالله: طالما عامل القوة موجود هو الذي يردع “اسرائيل” عن الحرب اليوم وفي المستقبل
16 فبراير, 2017
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