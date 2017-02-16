السيد نصرالله: هم يعلمون اذا اصابت الصواريخ مفاعل ديمونة ماذا سيحل بهم وكيانهم وحجم المخاطر

16 فبراير, 2017 - 5:24 مساءً
السيد نصرالله: هم يعلمون اذا اصابت الصواريخ مفاعل ديمونة ماذا سيحل بهم وكيانهم وحجم المخاطر
16 فبراير, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل