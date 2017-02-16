السيد نصرالله: اخلاء خزانات الامونيا في حيفا مؤشر على ثقة العدو بالمقاومة في لبنان وايمان العدو بقوة وقدرة المقاومة في لبنان وانها عندما تقول تستطيع ان تنفذ ما تقول

16 فبراير, 2017 - 5:25 مساءً
السيد نصرالله: اخلاء خزانات الامونيا في حيفا مؤشر على ثقة العدو بالمقاومة في لبنان وايمان العدو بقوة وقدرة المقاومة في لبنان وانها عندما تقول تستطيع ان تنفذ ما تقول
16 فبراير, 2017
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