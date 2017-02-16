السيد نصر الله: هناك ما تغير في الوجدان “الاسرائيلي” وهو ان المقاومة لم تعد تقف وتقاتل في ارضها

16 فبراير, 2017 - 5:26 مساءً
السيد نصر الله: هناك ما تغير في الوجدان “الاسرائيلي” وهو ان المقاومة لم تعد تقف وتقاتل في ارضها
16 فبراير, 2017
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