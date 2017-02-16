السيد نصرالله: “الاسرائيليون” يبنون الجدران في المناطق المهمة بالمعنى العسكري وهم اعلنوا عن وضع خطط لحماية المستوطنات وناوروا على هذه الخطط

16 فبراير, 2017 - 5:27 مساءً
السيد نصرالله: “الاسرائيليون” يبنون الجدران في المناطق المهمة بالمعنى العسكري وهم اعلنوا عن وضع خطط لحماية المستوطنات وناوروا على هذه الخطط
16 فبراير, 2017
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