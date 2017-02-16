طبيبان سوريان يخطفان أنظار العالم في روسيا

اختطف طبيبان سوريان أنظار العالم بعد ما حققاه من نجاح باهر في مجاليّ الجراحة التجميلية وجراحة الأوعية والشرايين في روسيا ولمع اسمهما كأهم الأطباء في الوقت الحالي.

حيث أفردت وسائل الإعلام الروسية حيّزاً واسعاً لتسليط الضوء على النجاحات التي حققّها كل من الطبيبين أمجد ونديم اليوسف.

ويعدّ أمجد اليوسف أحد أكثر جراحيّ التجميل شهرةً في روسيا إضافة إلىأنه يحمل أكثر من 30 شهادة بين روسية وغربية، حصل عليها نتيجة اتباعه دورات تدريبية على أحدث الأجهزة الطبية، التي تُستخدم في الجراحة التجميلية.

وبرز الطبيب نديم كواحدٍ من أهم جراحيّ الأوعية الدموية ولهذا دُعي للعمل في المركز العلمي لبحوث الجراحة وتمكّن من ابتكار طرق جديدة لإجراء العمليات.

وكان الطبيب أمجد ولد في موسكو عام 1981 ودرس الصف الأول والثاني في دمشق والتحق بعدها بالمدرسة العربية في موسكو.

و تخرج عام 1999 ثم اتبع كورساً تحضيرياً في الجراحة العامة ليتخصص في ما بعد بجراحة الوجه والفم والفكين.

وأسس مؤخراً مركزاً تخصصياً في الجراحة التجميلية في موسكو أطلق عليه اسم “داماس كلينك” نسبة إلى مدينته الأم دمشق.

أما الطبيب “نديم” المولود في موسكو سنة 1985 درس حتى نهاية المرحلة الإعدادية في المدرسة العربية التابعة للسفارة السعودية ثم انتقل لاستكمال المرحلة الثانوية في روسيا.

ثم انتسب إلى الأكاديمية الطبية الموسكوفية ليتخرج منها عام 2008 كطبيب عام ويتخصص فيما بعد في الجراحة العامة ثم في جراحة القلب والأوعية الدموية.

ويعمل حالياً في المعهد المركزي الروسي لأبحاث الجراحة وكإستشاري في عيادات وزارة الخارجية الروسية.

ويطمح الشقيقان الطبيبان إلى تحقيق المزيد من التقدم العلمي والعودة إلى سوريا لتقديم الخدمات الطبية لجميع السوريين.