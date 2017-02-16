بشرى للسوريين..الكهرباء4-2 وقريبا 3-3

توجه رئيس مجلس الوزراء عماد خميس إلى الوزارات المعنية بالعمل على تثبيت برامج التقنين على نظام 4 – 2 لمدة شهرين ريثما يتم تعزيز المخازين الاستراتيجية.

وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء على صفحتتها الرسمية, على أن الخطة الحكومية تؤكد بأن تبدأ وزارة الكهرباء بتطبيق برنامج 3- 3 مع تحسن انتاج النفط المحلي, مطلع شهر أيار القادم, مع الاستمرار بتعزيز المخازين والاستمرار بهذا البرنامج الى حين انتهاء الحرب، كما طالب رئيس الحكومة وزارتي الكهرباء و النفط و الجهات التابعة العمل على تأمين مستلزمات تطبيق هذه البرامج.

ووجه خميس وزارة النفط: بضرورة أن تكون الأولويات في التوريد لاستيراد النفط الخام، علما أن ثمن الباخرة الواحدة حمولة مليون برميل خام تكلف 50 مليون دولار ، و يأتي في الدرجة الثانية البنزين و المازوت و الفيول.

جاء ذلك خلال إجتماع لرئيس مجلس الوزراء اليوم, مع وزارتي الكهرباء والنفط, للوقوف على خطة الوزارة في استمرارية تدفق المشتقات النفطية .

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