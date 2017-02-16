قطع كلمة تيلرسون خلال ترحيبه بلافروف

لم يتمكن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون من إكمال كلمته الافتتاحية خلال أول لقاء له مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وكل ما تمكن الوزير الأمريكي من قوله كان: “شكرا سيد لافروف وأنا أيضا مسرور لرؤيتكم” وبعد ذلك قطع منظمو اللقاء كلمة الجانب الأمريكي، وطلبوا من الصحفيين مغادرة المكان.

ولم يتجاوب المراسلون والصحفيون على الفور. وتمكن مراسل وكالة “أسوشيتد برس”ماثيو لي من توجيه سؤال للوزير الروسي حول هل تشعر موسكو بالقلق من “الاضطراب” السائد حاليا في واشنطن وهل يؤثر ذلك على العلاقات الروسية الأمريكية، فرد لافروف بالقول: “عليكم أن تفهموا أننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.

وأضاف لافروف القول:”آمل بأن يتم خلال المباحثات تحديد كيفية تنظيم العمل لاحقا مع الإدارة الأمريكية الجديدة”.

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