بالتزامن مع ختام مفاوضات الأستانة..هذا واقع الميدان السوري

على الرغم من استمرار الهدوء النسبي الذي تشهده مختلف المناطق السورية بالتزامن مع مفاوضات الاستانة إلا أن الميليشيات المسلحة قد استهدافت قرية المختارية بريف حمص الشمالي الشرقي بعدد من القذائف، والأضرار اقتصرت على الماديات.

وفي ريف ريف حماه توفي طفلان جراء انفجار لغم أرضي في مدينة كفرزيتا في ريف حماه الشمالي.

فيما سجل سقوط قذيفتين هاون على قرية برد بريف السويداء الجنوبي الغربي مصدرها المجموعات المسلحة في بلدة جمرين بريف درعا الشرقي مما ادى الى إصابة طفل بجروح طفيفة بالاضافة لاضرار مادية بمنازل المدنيين.

أما درعا التي خرق مسلحوها كل الهدن وفي ظل ما تشهده المدينة من عملية “الموت ولا المذله” التي أطلقها المسلحون على هجومهم على الجيش السوري فقد تم تدمير مشفى ميداني للمجموعات المسلحة في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي نتيجة استهدافه من قبل سلاح الجو في الجيش السوري الذي نفذ أيضا رميات صاروخية باتجاه مواقع المسلحين جنوب غرب قصر المشمش في الغارية الغربية بريف درعا الشرقي ومعلومات عن ايقاع اصابات محققة في صفوف المسلحين.

فيما قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة على عدد من تنظيم “جبهة النصرة” في درعا البلد بينهم السعودي محمد الفرج أحد متزعمي التنظيم .

وإلى دير الزور فقد استهدفت وحدة من الجيش السوري مجموعة لتنظيم داعش الإرهابي في معبر مظلوم وتمكنت من تدمير آلية كانت تقوم بعملية التحصين

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

