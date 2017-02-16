برنامج وزارة السياحة لتحسين واقع السياحة الدينية

أكد وزير السياحة بشر يازجي ضرورة متابعة تطبيق البرنامج الوطني للجودة بما يتعلق بقرارات الأسعار والتفصيلات الخاصة بمنشات المبيت والارتقاء بالخدمات التي تقدمها مشيرا إلى التقيد بالمعايير التي تسير وفقها الوزارة لتحسين واقع السياحة الدينية.

وخلال اجتماعه مع المديرين المعنيين بتقييم المشاريع والاستثمارات المطروحة للعمل شدد يازجي على أن تكون مدة دراسة العروض والتقييم والنتائج خلال 30 يوما منوها بأهمية التركيز على دراسة الجدوى الاقتصادية وتبسيط الاجراءات بالإضافة لتقديم التسهيلات واعطاء الدقة والأهمية للدراسات التخطيطية.

وكانت الوزارة أطلقت امس ورشة عمل للمهندسين المفرزين لها للتعرف على مفاصل العمل ضمن اطار الخدمات وجودة المنتج السياحي والية الترويج له إضافة للتخطيط السياحي ومهام مديريات السياحة في المحافظات والقوانين والأنظمة الناظمة لعمل الوزارة السياحة ومهامها التشاركية مع الجهات العامة الأخرى

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