ضربات دقيقة تقتل 20 داعشياً بسنجار بينهم قياديون

وأسفرت العملية عن مقتل اكثر من 20 داعشيا من بينهم (احمد بنزين العفري) و( ابو طلحة من اهالي قرية ام حجرة) وتدمير عجلتين وهناك حالة من الارباك والهلع أصاب عصابات داعش في غرب نينوى بسبب دقة ضربات القوة الجوية وطيران الجيش.

من جانب آخر، دمرت طائرات التحالف الدولي مبنى الأسواق المركزية في منطقة المحطة جنوبي الموصل ضمن الجانب الأيمن بضربة جوية حيث يستخدمها التنظيم كموقع له.