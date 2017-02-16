بعد مجازر دامية..اتفاق بين من بقي من مسلحي”تحرير الشام” و”جند الأقصى”

نقلت تنسيقيات الميليشيات المسلحة عن إتفاق بين ميليشيات”هيئة تحرير الشام” و ميليشيات”لواء الأقصى”.

ووفق ما ذكرته التنسيقيات فقد اتفق مسلحو الفصيلين على خروج مسلحي “الاقصى” إلى مدينة الرقة حيث سيطرة “داعش”

وذكر ناشطون معارضون يتبعون تلك الفصائل أن «الاتفاق تضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار بعد أسبوع دام بين هيئة تحرير الشام ولواء الأقصى المنبثق عن جند الأقصى المنحل كما تضمن منح لواء الأقصى مهلة زمنية محددة للخروج من ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي باتجاه مدينة الرقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية» وذلك وفق مانقلوه عما أسموه قياديين.

وأن «خروج مقاتلي اللواء سيكون بسلاحهم الفردي والخفيف، وذلك بعد الإفراج عن كافة المعتقلين بين الطرفين»،كاشفين أن «الحزب الإسلامي التركستاني هو من يعمل إلى ضمان تنفيذ الشروط بين الطرفين».بحسب ماذكروا

يذكر أن الأيام الماضية شهدت مواجهات عنيفة بين “هيئة تحرير الشام” و”لواء الأقصى “بريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، أسفر عن مقتل مئات من الطرفين، فيما قام “اللواء” بارتكاب عمليات تصفية بحق مسلحي الهيئة في محكمة شمالي مدينة خان شيخون.