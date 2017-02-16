سيرغي لافروف ونظيره التركي جاويش أوغلو يبحثان تعزيز نظام الهدنة في سوريا

16 فبراير, 2017 - 8:30 مساءً
16 فبراير, 2017

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