كهرباء لبنان “تتفاءل خيراً” والسبب

كشفت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان لصحيفة “الجمهورية” أن المؤسسة لم تطلع بعد على المشروع الذي يعدّه وزير الطاقة سيزار أبي خليل والقاضي برفع ساعات التغذية وزيادة التعرفة مقابل خفض فاتورة المولدات الكهربائية.

وأضافت “أبي خليل لم يقل أنه سيعتمد دراسة المؤسسة بل قال أنه يعدّ لدراسة أخرى، وبالتالي، قد يستعين بالدراسة التي قدمتها المؤسسة وقد يقوم بدراسة جديدة يحتسب في خلالها الشطور بطريقة مختلفة عمّا تقدمت به المؤسسة، لكن في الحالتين فإن المؤسسة تتفاءل خيراً بأي دراسة تساهم في خفض عجز المؤسسة”.

وكشفت المصادر بعض ما تحويه الدراسة المعدة من قبل المؤسسة والذي سبق ورفعته الى كل من وزيري الطاقة والمالية من أجل رفع التعرفة التي لا تزال حتى اليوم تحتسب كلفة ساعة التغذية على اعتبار ان سعر برميل النفط 15 دولاراً.

وتابعت: “تقضي الدراسة برفع التعرفة بعد تقسيمها الى 3 شطور، الشطر الاول يحتسب الكيلوواط بـ 100 ليرة، في حال لم يتجاوز استهلاك الكهرباء الـ 200 كيلوواط في الشهر. الشطر الثاني يحتسب الكيلوواط بـ 200 ليرة في حال تخطّى استهلاك الكهرباء الـ200 كيلواط ووصل في حدّه الأقصى إلى 800 كيلوواط في الشهر. الشطر الثالث يحتسب استهلاك الكيلوواط بـ300 ليرة في حال تخطى استهلاك الكهرباء الـ 800 كيلوواط في الشهر. ومن المقرر في طريقة الاحتساب هذه أن ترتفع فاتورة المواطن حوالي 34 في المئة، مشدّدة على أن فاتورة الكهرباء لن تزيد على المواطن قبل ان تتراجع فاتورة المولدات لأن هذه الزيادة ستترافق حكماً مع زيادة ساعات التغذية. كما من شأن زيادة التعرفة ان يخفف من نسبة العجز في ميزانية المؤسسة في حدود الـ 300 الى 350 مليون دولار، ما من شأنه أن يؤمّن كلفة إنشاء معمل جديد للكهرباء”.

ولفتت المصادر إلى أن التغذية الإضافية في الكهرباء المتوقعة خلال اسبوعين ستتأتى من المعملين الجديدين، وقد انتهت المؤسسة من تشييدهما منذ فترة قصيرة في كل من الجية والذوق، وكان يُفترض أن يوضعا في الخدمة منذ نحو الأسبوعين، إنما بعض المشاكل التقنية أخّرت إطلاق العمل في المعملين. ويتوقع أن يؤمّن هذان المعملان 270 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، بما يوازي 3 ساعات يومياً.

وأشارت المصادر إلى أن النزوح السوري يستهلك بمعدل 4 ساعات تغذية يومياً تؤخذ من طريق اللبنانيين.

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