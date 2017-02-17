ماذا يفعل أطباء روس في حلب.. ؟!

ذكرت وكالة “إنترفاكس” بأن مجموعة من الأطباء العسكريين الروس يقدمون المساعدات إلى سكان شرق حلب ويزودونهم بالأدوية، وذلك في مستشفى متنقل ينشر كل يوم في مناطق مختلفة بالمدينة.

كبير الأطباء في الفريق الطبي الخاص دميتري أونيشينكو قال: “نقدم المساعدات ونزود (المحتاجين) بكمية الأدوية اللازمة للعلاج الكامل، كي لا يضطر الناس للتوجه إلى الصيدليات المحلية، لأن كثيرين غير قادرين على ذلك”.

وأكد أن أكثر من 200 شخص يتلقون المساعدات والاستشارات الطبية يوميا.

يشار أن الشرطة العسكرية الروسية تقوم بتأمين حماية الفريق الطبي الروسي.

وتعلم الأطباء الروس بأنفسهم أساسيات اللغة العربية لفهم مشاكل المرضى بشكل أفضل.

هذا، وكانت أمينة، إحدى السيدات اللواتي قدمن لتلقي المساعدة الطبية من المستشفى الروسي المتنقل، قالت إنها أطلقت على ابنتها، التي ولدت في نهاية العام الماضي أثناء تحرير شرق حلب من المسلحين، اسم “روسيا على شرف بلادكم”.

ويقول أطباء سوريون إن العديد من الأطباء غادروا المدينة أثناء القتال، وتعاني المستشفيات المتبقية فيها من نقص الأدوية بسبب عقوبات الغرب ضد سوريا،

وأكد مدير مشفى حلب الجامعي إبراهيم حديد أن الضرر الذي ألحقته الدول الغربية بسوريا في هذا المجال لا يقل عن خسائرها بسبب أعمال الإرهابيين.

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