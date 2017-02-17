ترامب: هذا ما يقوض قدرتنا على الاتفاق مع روسيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن “تقارير مزورة” في وسائل الإعلام تعقد عملية تحسين العلاقات مع روسيا، موضحا سعيه إلى إقامة علاقات جيدة مع موسكو.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي الخميس 16 فبراير/شباط، إنه يرغب في تحسين العلاقات مع روسيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ذلك يبدو “ليس جيدا جدا” من الناحية السياسية.

ومن جديد وصف ترامب التقارير حول وجود علاقة بين حملته الانتخابية وروسيا بأنها مزورة وباطلة وعارية عن الصحة تماما.

وقال الرئيس الأمريكي: “ما كنت أفعل شيئا لروسيا ولم أفعل شيئا لروسيا. وإذا استطعنا تحسين العلاقات فإن ذلك سيكون أمرا إيجابيا”.

ولفت ترامب إلى أنه كان من الأسهل بالنسبة له أن يتبنى موقفا أكثر قسوة حيال موسكو، قائلا: “كلما كنت أكثر تشددا حيال روسيا كلما كان أفضل. ولكن أتعلمون؟.. أريد أن أقوم بخطوات صحيحة من أجل الأمريكيين، كما أريد، بصراحة، أن أقوم بخطوات صحيحة للعالم ككل بعد ذلك”.

وأضاف: “صدقوني، إذا كانت لدينا علاقات جيدة فإن ذلك سيكون أمرا جيدا وليس سيئا”.

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