ترامب “عاجر”.. على ماذا

أكدت مصادر في البيت الأبيض أن أميرالا رشحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشغل منصب مستشاره للأمن القومي، بدلا من المقال مايكل فلين، رفض العرض.

وقال مسؤول كبير بالبيت الأبيض، إن الأميرال روبرت هاروارد الذي رشحه ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي، رفض العرض، وعزا هذا القرار لأسباب عائلية ومالية.

وهاروارد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة “لوكهيد مارتن” لإنتاج المعدات الدفاعية.

جاء ذلك بعد أن قال ترامب في تصريحات صحفية الخميس، في معرض تعليقه على جهود البحث عن بديل لـ فلين: لدي شخص أعتقد أنه سيكون ممتازا لهذا المنصب”.

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