آخر التطورات الميدانية في سوريا

أحبطت وحدات الجيش السوري والقوى الحليفة هجوماً لمسلحي “جبهة النصرة” على أطراف قرية “المشرفة” في ريف حمص الشمالي الشرقي، ومقتل وإصابة العديد من المسلحين، في وقت سيطرت وحدات أخرى من الجيش على مزارع الكلابية في الريف الشرقي و واصلت تقدمها في منطقة البيارات موقعة خسائر كبيرة بإرهابيي داعش.

وفي إدلب، قضت وحدات الجيش السوري على 14 إرهابيا من تنظيم جبهة النصرة خلال رمايات على تحصيناتهم في قرية كفر سجنة في منطقة معرة النعمان بالريف الجنوبي، في حين أقرت “فرقة أسود السنة – الجيش الحر” بمقتل أحد المسؤولين العسكريين فيها المدعو محمد نهار ضاحي المحاميد والملّقب “أبو قيس” إثر إصابته قبل أيام بنيران الجيش السوري على جبهة المنشية في مدينة درعا.

إلى ذلك، أعلن الجيش التركي عن مقتل 13 مسلحاً من داعش جراء قصف جوي ومدفعي تركي إستهدف 77 هدفاً للتنظيم شمالي سوريا في إطار عملية “درع الفرات”.

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