ماهو “الإكسبرس السوري”.. ؟!

أعلن الجنرال دميتري بولغاكوف نائب وزير الدفاع الروسي أنّ مهمة هيئة الإمداد والتموين الرئيسة تتمثّل في تزويد القوة الجوية الفضائية الروسية في سوريا بالوقود والمحروقات ومواد التشحيم.

بولغاكوف وخلال مؤتمر بمناسبة الذكرى 65 لتأسيس قوات الإمداد، والـ81 لتشكيل هيئة المحروقات قال: “النشاط الأكثر أهمية لقوات الإمداد منذ 2015 وحتى الوقت الراهن يتمثّل في تأمين الوقود لمجموعات القوات الجوية الفضائية في سوريا. وقد أنشأت هناك في أقصر وقت القاعدة المادية المناسبة، وهي منظومة الإيصال الفريدة، (الإكسبرس السوري)، الذي يؤمن بسرعة إمداد القوات بما تحتاجه من محروقات ومواد التشحيم”.

وأشار نائب وزير الدفاع الروسي في هذا الشأن إلى أنّه “بدأت العمل حاليا في قاعدة حميميم الجوية محطة رئيسة للتزود بالوقود بإمكانها تزويد 20 طائرة في وقت واحد”.

وأضاف أنّ منظومة تزويد القوات في سوريا بالوقود في المستقبل القريب ستتكامل باستخدام خطوط أنابيب مرنة من الجيل الثالث تدخل في صناعتها مواد خاصة مركبة فائقة الصلابة”.

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