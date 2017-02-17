تجمع المحامين لدعم قانون الإيجارات: لسنا تجمعا وهميا

أكد “تجمع المحامين لدعم وتفعيل قانون الإيجارات” في توضيح اليوم أنه “ليس تجمعا وهميا بل هو تجمع برئاسة المحامية الدكتورة ألين نعمه ويضم محاميات ومحامين من ذوي الخبرة في قضايا الإيجارات ويعملون منذ فترة بجدية ومنهجية لإعلان الوقائع على حقيقتها في قضية الإيجارات. ونحن نستغرب هذا الهجوم غير المبرر علينا من تجمع آخر للمحامين لم نأت على ذكره في بياننا السابق”.

وأضاف: “هنا نسأل: هل يمنع على محامين العمل على التوافق بين المالكين والمستأجرين؟ وهل أوكلت النقابة فريقا من المحامين دون آخر لإعلان مواقف وآراء في قضايا الإيجارات؟ وهل يمنع علينا إبداء الرأي في هذا الموضوع فيما يسمح لغيرنا؟ وما هذا المنطق الدكتاتوري في مقاربة الموضوع؟ ونستغرب أن يرى محامون زملاء في بياننا أي اعتداء عليهم طالما أننا لم نأت على ذكرهم أصلا، أم أن الدعوة إلى التوافق بين المالكين والمستأجرين أصبحت بمفهوم بعض الزملاء اعتداء عليهم؟”.

وتابع: “إن اتهامنا بالتضليل مردود سلفا لمن أطلق هذه التهمة، والذي ننصحه بالعودة إلى آداب المهنة وسلوكياتها في مخاطبة زملاء محامين، لا باللجوء إلى التراشق الإعلامي لمجرد أننا عبرنا عن رأينا في قضية الإيجارات. كما ننصح الزملاء الذين أعدوا البيان إلى التروي واعتماد الهدوء لأن الغضب الإعلامي لا يفيد في شيء. كما ننصحهم باعتماد المنهج العلمي في مقاربتهم لقضايا الإيجارات بدلا من صياغة البيانات الانفعالية البعيدة عن منهج المحامين”.

وختم: “نحن على عهدنا بالدفاع عن علاقة متوازنة بين المالكين والمستأجرين لا يكون فيها غالب أو مغلوب سوى الدستور والحق، ونعلن مجددا أن القانون الجديد للايجارات هو الضامن لهذه العلاقة ولإنهاء الأزمة المزمنة بين الطرفين، كما أنه يؤمن حماية للمستأجرين من ذوي الدخل المحدود طيلة فترة التمديد التي تصل إلى 12 سنة من تاريخ نفاذ القانون في 28/12/2014.

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