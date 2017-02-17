ريف حلب : تدمير سيارة لمسلحي “جبهة النصرة” ومقتل وجرح من فيه على محور خلصة في ريف حلب الجنوبي إثر استهدافه من قبل الجيش السوري بصاروخ موجه.

17 فبراير, 2017 - 3:22 مساءً
17 فبراير, 2017
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