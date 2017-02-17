مجزرة جديدة لطيران “التحالف ” في سوريا

ارتكبت طائرات “التحالف الأمريكي” مجزرة جديدة بحق السوريين خلال حربه المزعومة على الإرهاب راح ضحيتها أكثر من 11 مدنيا في مدينة الطبقة ومزرعة تشرين بريف الرقة.

وأفادت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة بأن طائرات تابعة لـ “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة شنت خلال الساعات ال24 الماضية غارات جوية على مدينة الطبقة ومزرعة تشرين شمال مدينة الرقة أسفرت عن استشهاد 11 شخصا بينهم طفلان وامرأة”.

وبينت المصادر أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع نتيجة إصابة عشرات المدنيين خلال الغارات التي أدت إلى وقوع أضرار كبيرة في البنى التحتية ومنازل الأهالي وممتلكاتهم.

هذا وقد ارتكب طيران “التحالف الأمريكي” خلال الشهرين الماضيين مجزرتين راح ضحيتهما 31 مدنيا عل الأقل في قريتي غضبان والسويدية كبيرة ومنطقة المشيرفة بريف الرقة.

وتقود الولايات المتحدة منذ آب عام 2014 تحالفا مزعوما تشكل بدعوة مقاتلة تنظيم “داعش” الإرهابي بشكل غير شرعي من خارج مجلس الأمن حيث ارتكب طيرانه العديد من المجازر بحق السوريين في منبج والغندورة وطوخان الكبرى ودابق بريف حلب الشمالي والبوكمال بريف دير الزور الشرقي وعدة مناطق في الرقة وريفها راح ضحيتها المئات بين شهيد وجريح.

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