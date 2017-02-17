هذا ما يشترطه العدو الاسرائيلي زوراً على الفلسطينيين

قال رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته لواشنطن والتي انتهت فجر اليوم بأنه يتعين على الفلسطينيين الاعتراف ب “إسرائيل” كدولة الشعب اليهودي.

حيث تحدث نتنياهو في مقابلة مع قناة “فوكس” الأمريكية قبيل مغادرته الولايات المتحدة حول النزاع “الإسرائيلي “الفلسطيني ومسألة الإستيطان في أراضي الضفة الغربية ومدى تأثيره سلبا على عملية السلام مع الفلسطينيين،

فرد نتنياهو قائلا :” إن قضية الاستيطان لا تشكل جوهر النزاع مع الفلسطينيين”. مضيفا بأنه “يتعين على الفلسطينيين الاعتراف بدولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي بغض النظر عن مسألة الحدود الأمر الذي لا يزال الفلسطينيون يرفضونه”.

وأكد نتنياهو خلال المقابلة تمسكه بشرطي إعتراف الفلسطينيين ب “إسرائيل” دولة يهودية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على المنطقة ما بين البحر المتوسط ونهر الأردن لصنع السلام مع الفلسطينيين.

وقال بهذا الخصوص “احتفاظ اسرائيل بالسيطرة الأمنية غربي نهر الأردن يعتبر شرطا ضروريا لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين”.

وكان الفلسطينيون رفضوا الشرطين الإسرائيليين معتبرين أن الإعتراف ب “إسرائيل” دولة يهودية يتعارض مع حق العودة لللاجئين الفلسطينيين، كما سيعرض مستقبل المواطنين العرب في “إسرائيل” لخطر التمييز.

ويصر الفلسطينيون على سيادتهم الأمنية على الدولة الفلسطينية المستقبلية التي ينشدونها.

وكانت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتعثرة أصلا قد توقفت في أبريل/ نيسان 2014 بعد تعنت العدو الاسرائيلي ورفضها لإيقاف الإستيطان بالإضافة لرفضها إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الذين أمضوا سنوات طويلة في سجونها.

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