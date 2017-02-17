توقيف عصابة لسرقة الدراجات والفانات

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة دراجات آلية و”سيارات فان”، في عدد من مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت، من قبل مجهولين يعمدون، بعد السرقة، الى الإتصال بأصحاب الدراجات ومفاوضتهم على استعادتها مقابل مبالغ مالية.

نتيجة للتحريات المكثفة التي قام بها عناصر فصيلة المريجة في وحدة الدرك الاقليمي، تبين بأن أفراد العصابة ينشطون ليلا، فيسرقون “سيارة فان” لينقلوا بواسطتها الدراجات الآلية المسروقة إلى محلة حي السلم، ثم يركنون ال”فان” في أحد الشوارع بعد إتمام سرقتهم.

بتاريخ 16/2/2017 ومن خلال المتابعة والرصد، تمكن عناصر الفصيلة المذكورة من توقيف المشتبه فيهم بالجرم المشهود، وهم:

– ع. أ. (مواليد عام 2001، لبناني)

– ع. أ. (مواليد عام 1996، لبناني)

– ع. أ. (مواليد عام 1999، لبناني)

ضبط بحوزتهم بندقية نوع “بومب أكشن”، مسدس حربي (حاول أحدهم استعماله أثناء عملية التوقيف)، كما تم ضبط /6/ دراجات آلية مسروقة، إضافة إلى ضبط مجموعة من الأقنعة والقفازات ولوحات دراجات آلية مسروقة، ومفاتيح تستعمل لسرقة الدراجات الآلية، وكمية من حشيشة الكيف.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم، وبقيامهم بمسح رقم الهيكل عن بعض الدراجات الآلية الأخرى ومن ثم بيعها إلى أشخاص آخرين، إضافة إلى اعترافهم بتعاطي المخدرات، وترويجها من قبل الموقوف الثاني، الذي تبين وجود بلاغ بحث وتحر بحقه بجرم سرقة، والذي اعترف أيضا بإطلاقه النار في الهواء أثناء تشييع أحد أقاربه (أوقف بهذا الجرم أيضا).

أعيدت الدراجات الآلية المضبوطة إلى أصحابها، وأحيل الموقوفون، تباعا، إلى: مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية ومكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية ومكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص”.

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