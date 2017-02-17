شبيب أوقف ورش الأشغال العاملة دون تنسيق

منعاً لحصول حفريات أشغال عامة في شوارع بيروت دون تنسيق، بما يضطر أحياناً الى تكرار الحفر في الموقع نفسه من قبل إدارات ووزارات، أبلغ محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب كلا من وزارة الاتصالات، مؤسسة كهرباء لبنان، مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، مجلس الإنماء والإعمار، قراره بعدم الموافقة على فتح أية ورشة أشغال في شوارع العاصمة خلال العام ٢٠١٧، ما لم تكن مدرجة في برنامج الأشغال السنوي المنصوص عليه في المرسوم ٣٠٨٥/٦٥.

علماً بأنّ المحافظ شبيب كان قد أبلغ الإدارات المذكورة منذ عدة أشهر وجوب إعداد برنامجها السنوي للأشغال تمهيداً لوضع برنامج موحّد للأشغال ولغاية تاريخه لم يتبّلغ أي بيان بالمشاريع المنوي إدراجها من قبلهم ليصار الى إدراجها في البرنامج المنسّق السنوي للأشغال في شوارع مدينة بيروت.

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