عياش افتتح بنك الدم في مركز اليوسف

إفتتح نقيب أطباء الشمال الدكتور عمر عياش بنك الدم في مركز “اليوسف الاستشفائي” عقب تأهيله وتجهيزه بأحدث المعدات الطبية ذات المواصفات العالمية، وذلك بمشاركة رئيس مجلس الادارة الدكتور سعود اليوسف، مسؤول المختبر الدكتور ايلي بو رعد والفريق الطبي والتمريضي والاداري الخاص بالمستشفى.

وتأتي خطوة تأهيل المختبر من ضمن الورشة التي يشهدها “مركز اليوسف الاستشفائي” عقب توسيع أقسامه وإفتتاح البلوك B المخصص لقسم غسيل الكلى والعلاج الفيزيائي إضافة الى جناح خاص لطلاب الطب والأطباء المقيمين، وقسم لأرشيف المستشفى بطريقة ممكننة ومكتبة علمية تحتوي على قسم الكتروني.

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