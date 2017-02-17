ميليشا”لواء الأقصى” يذبحون 150 مسلح من ميليشيا “الحر”

قام مسلحو “لواء الأقصى” بتنفيذ عملية عدام جماعي لمسلحي “الجيش الحر” في محافظة حماة، بعد أن كان قد اعتقلهم قبل أيام

حيث أوردت تنسيقيات الميليشيات المسلحة نقلا عما أسمته قيادي في “جيش النصر” أن “الأقصى” قام بإعدام 72 مسلح من مسلحي “الحر”، بعد اقتيادهم إلى معتقلات “لواء الأقصى” في خان شيخون جنوب إدلب بحسب ما أوردوه.

فيما أكد ناشطون معارضون أن ميليشيات الاقصى أعدمت 130 مسلح من ميليشيات “ الحر” ينتمون إلى “جيش النصر” و”الفرقة الوسطى”،

هذا ونقلت التنسيقيات عمن أسوه “الزبير الغزي” وهو القيادي الجهادي في ميليشيات “هيئة تحرير الشام” تأكيده أن “لواء الأقصى” أقدم على تنفيذ مجزرتين جماعيتين، الأولى في محكمة “الموقا”، إذ قتل 43 عنصرًا من “تحرير الشام” لدى اقتحامه في 13 شباط. ىوالمجزرة الثانية هي تصفية 130 من “الجيش الحر”، دون معرفة ظروف وتاريخ مقتلهم، إلا أن المصادر رجحت تصفيتهم خلال اليومين الفائتين.بحسب تعبيره

كما ذكر ناشطن أن ميليشيا “لواء الأقصى” أفرج اليوم، الجمعة، عن 15 معتقلًا مدنيًا وعسكريًا كانوا في سجونه، وفق اتفاقية تقضي بتسليم مقراته إلى “هيئة تحرير الشام”، ومغادرة مقاتليه بسلاحهم الخفيف إلى مناطق تنظيم “داعش” في الرقة.

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