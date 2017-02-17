هذا ا أعربت عنه طهران حول اجتماع الاستانة

صرح المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية حسين جابري الأنصاري أن اجتماعات أستانا حول الأزمة السورية، “ليست بديلا عن أي محاولات إقليمية أو دولية لحل الأزمة”.

وقال الأنصاري في تصريح صحفي: “ل (أستانا) ميزات إيجابية ممكن أن تستثمر في وضع حد لمأساة الشعب السوري والأزمة السورية”.

وأشار الأنصاري إلى أن الأطراف الثلاثة ناقشت جميع التفاصيل الإجرائية، وأضاف، “الأزمة السورية عميقة، بطبيعة الحال، وذات جوانب متعددة، وهناك اختلافات في بعض التفاصيل”.

وشدد الأنصاري على أن المشاركين في الاجتماع أتموا جميع المناقشات حول الوثيقة الأولى، والتي تضم عمل اللجنة الثلاثية لمراقبة وقف الأعمال القتالية في سوريا.

وأضاف: “المهم في هذه المرحلة هو تثبيت وقف اطلاق النار والبدء بالخطوات التالية باتجاه الحل السياسي للأزمة السورية”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

