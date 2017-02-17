مجهولون يطلقون النار على فان للركاب يعود لشخص من آل الحجيري في عرسال من دون تسجيل إصابات والأضرار اقتصرت على الماديات

17 فبراير, 2017 - 7:33 مساءً
17 فبراير, 2017
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